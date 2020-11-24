Во вторник, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал свой первый после выздоровления от Covid-19 влог.

Его глава государства опубликовал в своих соцсетях.

"Поймал себя на мысли, что для счастья нужно всего четыре слова. Они могут быть абсоютно разными. "Любимый, ты станешь папой". Или "Ты во второй раз станешь отцом". Или "наши пленные возвращаются домой". Или "врачам выплачены все надбавки". Или "на Донбассе нет потерь". Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такие необычные слова: "РНК возбудителя не обнаружено" или "мой тест на ковид негативный". Я рад вернуться на работу, увидеть жену и детей не через экран телефона, наконец обнять их и поцеловать", - начал Зеленский.

Также президент сообщил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавируса.

"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива глобального доступа стран к вакцине против коронавируса. Был определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап - 1,2 млн доз. В целом Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины", - сказал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что Украина увеличивает количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады, и усиливает контроль над соблюдением карантина.

Напомним, сегодняшний влог Зеленского - четвертый. Предыдущие он публиковал, находясь на лечении в "Феофании". Сначала зараженный коронавирусом Зеленский записал видеообращение из "Феофании" и рассказал о своем здоровье.

После этого Зеленский записал второй влог из "Феофании", в котором порассуждал о карантине выходного дня.

Также мы писали о том, как Зеленский в третьем видео признался в потере запахов и рассказал, что все еще заражен коронавирусом.