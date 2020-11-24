Попавший накануне в московскую больницу с травмами лица популярный российский актер Павел Прилучный мог получить повреждения в драке с владельцем ночного клуба в Калининграде. Полиция проверяет эту информацию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



"Вечером 21-го ноября в дежурную часть позвонил аноним. Говорил, как видел ночью в клубе "Завод" увлекательное действо. Известный российский актер махался с владельцем заведения, Владимиром Семеновым. Бились на 2 этаже - в районе спортзала (да, в клубе есть зал и даже гостиничные номера). Актер получил по голове, врачи диагностировали переломы орбитальной кости и челюсти", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что после драки полиция не смогла попасть в ночной клуб. По информации ресурса, во вторник владелец заведения с адвокатом приедут в полицию на опрос.

"Прилучный же говорит, что просто упал. Этим утром его прооперировали: провели остеосинтез нижней челюсти и скул. Сейчас он в палате, идет на поправку", - говорится в сообщении.

Сам Прилучный уже написал пост о том, как восстанавливается после операции и обещает скоро вернуться к нормальной жизни. Однако он не раскрывает деталей случившегося и предлагает всем считать, что он подрался за бабушку в гей-клубе.

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и еще там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся", - написал в соцсети пострадавший артист.

Свой пост артист "украсил" фотографией со съемок в 2018 году, где у него якобы разбито лицо.

Напомним, Павел Прилучный в Калининграде участвовал в съемках сериала "В клетке-2", в котором играет главную роль.

Отметим, что в 2018 году в России вышел в прокат фильм "Рубеж" о событиях на Невском пятачке в 1941 году, главную роль в картине исполнил Павел Прилучный. Фильм посмотрел и похвалил президент РФ Владимир Путин, после этого он лично встретился с исполнителем главной роли.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно о состоянии избитого звезды "Мажора", актера Павла Прилучного.

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