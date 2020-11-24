Власти Швеции ввели запрет на все публичные мероприятия с участием более чем 8 человек, вместо ограничения в 50 человек, которое действовало ранее.

Об этом пишет издание "The Local".

Решение поддержали все регионы после неоднократных призывов премьер-министра Стефана Левина о том что "правило восьми" должно стать общенациональной нормой.

Новые ограничения коснутся концертов, спектаклей и спортивных матчей, однако не затрнут школы и офисы. Исключением является также похороны - на церемонию могут прийти до 20 человек.

"Надеюсь, нам удастся быстро переломить тенденцию с распространением вируса и мы сможем снова поднять лимиты - надеюсь, до 300 человек", - сказала представитель власти региона Сконе Аннели Хултен.

Напомним, ранее Черногория ужесточила комендантский час, запретив выходить из дома после 19:00.

Также сообщалось, что в Сербии ввели тотальный масочный режим и запрет на встречи больше 5 человек.