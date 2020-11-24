К концу ноября число инфицированных коронавирусом в Украине будет приближаться к отметке в 750 000 человек, а уже 20 декабря страна может перешагнуть черту в миллион зараженных.

Об этом свидетельствует прогноз Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.

Отметим, что на сегодня в Украине зафиксировано уже 647 976 случаев Covid-19. То есть, в соответствии с прогнозом, за оставшиеся 6 дней в стране число пациентов с коронавирусом увеличится на 95 881 человек - до 743 826.

Кроме того, по прогнозам ученых, до конца ноября может быть примерно 12 649 умерших от Covid-19 (на сегодня 11 263 - Ред.), примерно до 20 декабря - более 18 000.

До конца ноября вылеченных может быть 349 588 человек (на сегодня 299 358 - Ред.), ко второй половине декабря - почти 600 000.

На конец ноября в Украине может быть 381 589 активных больных (на сегодня 337 355 - Ред.). К концу года показатель может вырасти примерно до 550 000.

Напомним, глава Минздрава Степанов на 10 тысяч повысил планку заболеваемости Covid-19, при которой в Украине объявят локдаун. Теперь это показатель в 30 тысяч зараженных за сутки.

Также мы писали о том, что Шмыгаль подтвердил разработку плана правительства по введению полного локдауна.