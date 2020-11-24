Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно допуска следователей и прокуроров в район ООС. Речь идет о законопроекте № 948-ІХ.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" по допуску дознавателей, следователей и прокуроров района осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - отметили в пресс-центре.

Так, закон нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Также сообщается, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных процессах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им должен предоставляться обязательный допуск и соответствующее содействие.

"Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенных сил", - подытожили в Офисе президента.



Ранее "Страна" сообщала, что Рада обязала пускать следователей и прокуроров в зону ООС на Донбассе. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.



Также напомним, что у Зеленского создали рабочую группу для развития законодательства в сфере правосудия. Она будет заниматься развитием законодательства, связанного с организацией судебной власти, при комиссии по вопросам правовой реформы.