Решение действующего президента США Дональда Трампа о начале процесса передачи власти еще не повод для того, чтобы президент РФ Владимир Путин официально поздравил Джо Байдена с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, этого недостаточно. Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов некоторых штатов, без которых не могут быть подведены официально итоги выборов", - объяснил Песков.

Таким образом, президент России Владимир Путин ждет официальных итогов президентских выборов в США, чтобы поздравить с победой кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление Байдена с победой на выборах в своем Твиттере еще 7 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп дал команду начать подготовку к процессу передачи власти Байдену.

Также мы разбирались, что происходит с пересчетом голосов в США и есть ли еще у Трампа шансы на победу.