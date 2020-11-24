Во вторник, 24 ноября, в Киевском районном суде Харькова выбирают меру пресечения националистам, подозреваемым в нападении на автобус с членами общественной организации "Патриоты - За жизнь" под Люботином.

Видео заседания транслируется в Youtube.

Так, Дмитрия Жидченко и Евгения Коваленко - еще двоих из оставшихся 12 подозреваемых отпустили под круглосуточный домашний арест. Ожидается, что по остальным мера пресечения будет избрана также сегодня.

Отметим, что всего было 16 подозреваемых, двоих из них отпустили несколькими днями ранее.

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Напомним, ранее прокуратура смягчила подозрение нападавшим на автобус. Им больше не инкриминируют покушение на убийство. Оставлена только статья - хулиганство.

Нападение на автобус произошло 27 августа вблизи Люботина. В результате были госпитализированы четыре человека, причем трое с ранениями от травматического оружия, а четвертый - с черепно-мозговой травмой.

Полиция довольно быстро нашла нападавших, которые оказались связаны с "Нацкорпусом". После чего 16 подозреваемых в нападении суд отправил под арест без возможности внесения залога.