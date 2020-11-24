Во вторник, 24 ноября, венгерскому чиновнику отказали во въезде на территорию Украину из-за агитации, которую он проводил в Закарпатской области во время местных выборов.

Об этом со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Так, в Украину не пустили уполномоченного правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины Иштвана Грежи.

"Решение о запрете въезда гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядке. Одним из оснований для этого является установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины. В случае с господином Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса", - сообщил Николенко.

При этом в украинском МИД заявили, что решение об отказе во въезде не касается сферы межгосударственных отношений и связано исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения.

"Согласно установленному порядку, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины. Законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда на территорию Украинского государства", - пояснили в МИД.

Напомним, в день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

После этого Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы. Также в агитации обвинили двух высокопоставленных венгерских чиновников, им запретили въезжать в Украину.

Между тем, позже стало известно, что в приграничном городе Берегово на Закарпатье выиграла Партия венгров Украины "КМКС", за которую агитировали венгерские чиновники.