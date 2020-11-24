Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной, который, как ожидается, будет способствовать безопасному открытию границ. Предположительно, его полностью запустят в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации во вторник, 24 ноября.

"Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения рисков распространения Covid-19 при открытии своих границ для путешественников без карантинных мер. IATA Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками", - говорится в сообщении.

Разработку такого проекта IATA ведет совместно с International airlines group, которая объединяет British airlines и Iberia. Испытания проездного намечены на конец 2020 года, полноценный запуск ожидается в первом квартал6 2021 года.

"Сегодня границы закрыты на два замка. Тестирование - это первый ключ к тому, чтобы позволить международные поездки без карантинных мер. Второй ключ - это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, обмена и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников согласно требованиям пограничного контроля. Это работа IATA Travel Pass", - сказал гендиректор IATA Александр де Жуньяк.

Ранее мы писали, что, по данным исследования IATA, риск заражения Covid-19 в самолете такой же, что и риск удара молнии. По данным организации, среди 1,2 млрд пассажиров выявлено только 44 случая потенциальной передачи инфекции в полете.

Также рассказывали, что Международная ассоциация воздушного транспорта поддерживает ношение масок на борту, однако выступает против пустого кресла между пассажирами.