Ассоциация воздушного транспорта хочет создать медицинский проездной для возобновления полетов между странами
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной, который, как ожидается, будет способствовать безопасному открытию границ. Предположительно, его полностью запустят в первом квартале 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации во вторник, 24 ноября.
"Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения рисков распространения Covid-19 при открытии своих границ для путешественников без карантинных мер. IATA Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками", - говорится в сообщении.
Разработку такого проекта IATA ведет совместно с International airlines group, которая объединяет British airlines и Iberia. Испытания проездного намечены на конец 2020 года, полноценный запуск ожидается в первом квартал6 2021 года.
"Сегодня границы закрыты на два замка. Тестирование - это первый ключ к тому, чтобы позволить международные поездки без карантинных мер. Второй ключ - это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, обмена и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников согласно требованиям пограничного контроля. Это работа IATA Travel Pass", - сказал гендиректор IATA Александр де Жуньяк.
Ранее мы писали, что, по данным исследования IATA, риск заражения Covid-19 в самолете такой же, что и риск удара молнии. По данным организации, среди 1,2 млрд пассажиров выявлено только 44 случая потенциальной передачи инфекции в полете.
Также рассказывали, что Международная ассоциация воздушного транспорта поддерживает ношение масок на борту, однако выступает против пустого кресла между пассажирами.