Почти 45% украинцев придерживаются мнения, что для прекращения войны на Донбассе необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным, чуть более 20% жителей страны полагают, что диалог с ним, напротив, вредит интересам Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической службой Центра Разумкова, передает "Интерфакс-Украина".

Так, отвечая на вопросы социологов, 44,8% респондентов отметили, что, по их мнению, для прекращения войны на Донбассе необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным. Еще 20,2% опрошенных считают, что диалог с Путиным вредит интересам Украины. 19,4% респондентов полагают, что диалог президента Украины с президентом РФ не способствует прекращению войны на Донбассе, но и не вредит Украине, 15,6% - затруднились ответить.

Напомним, недавно социологи выяснили, что больше половины украинцев верят в наступление мира с Россией.

Также мы писали о том, что почти 60% украинцев считают, что страна разваливается и идет к расколу.