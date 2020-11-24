Тимофей Милованов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. В новой должности он успел сделать первое громкое заявление - по его данным, в этом году Украина уже не получит денег от МВФ.

Для Милованова это уже второй поход в Зе-команду. В правительстве Гончарука он был министром экономики. Возглавлял важное ведомство он недолго, но руководителем был ярким.

Тимофей Милованов называл себя дебилом, прогнозировал, что коронавирус не обвалит экономику Украины, и говорил, что ничего не понимает в экономике, которой поставлен руководить.

"Страна" напоминает, чем известен Тимофей Милованов, который теперь будет давать советы Андрею Ермаку.

Биография Тимофея Милованова

Летом 2019 года 44-летний Тимофей Милованов стал министром экономики. Но в Зе-команде он появился еще раньше. На базе возглавляемой Тимофеем "Киевской школы экономики" прошли тренинги для будущих депутатов от "слуги народа".

Тогда это событие вызвало ажиотаж - на тренинги в Трускавце съехались множество журналистов. Не обошлось там и без скандалов: так, депутат Никита Потураев заявил "слугам", что они "никто".

До похода в политику Милованов преподавал в вузах за границей - в Пенсильванском университете, Университете Питтсбурга, Университете Бонна. Дважды был в рейтинге лучших украинских экономистов по версии украинского Forbes. В июле 2016 года стал членом совета Нацбанка сроком на пять лет.

За работу в американских университетах и в НБУ получил несколько миллионов гривен.

При Зеленском возглавил министерство экономики в "Кабмине соросят" Алексея Гончарука. В марте 2020 года подал в отставку вместе с правительством, пробыв на посту едва ли полгода.

За время своей работы в министерстве Милованов попал во многочисленные скандальные истории. И стал автором ряда заявлений, которые сам он, видимо, считал эпатажными.

Называл себя "дебилом", не понимающим в экономике

В октябре 2019 года известный юрист Елена Лукаш опубликовала видео с выступления Милованова на семинаре на экономическом семинаре. Там он рассказал публике о своем отношении к Украине и своих знаниях в экономике.

Как оказалось, Украина будущего министра не интересовала. Также он откровенно признавался, что в экономике ничего не понимает.

"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам. Меня никогда не интересовала особо Украина. Меня интересовал парусной спорт и сальса... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой. Я - теоретик. Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…" - заявил Милованов.

Это выступление вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Лидеры мнений негодовали из-за того, что человек с такими позицией и компетенцией возглавляет важное министерство.

Также осенью в сеть попала лекция Милованова в КПИ, где он говорил, что нужно писать доносы на оппонентов.

"Это правило игры: если на вас написали донос - вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента. То есть суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути и сжираете этого человека первым", - говорил слушателям Милованов.

Интересно, что зимой в сеть слили прослушку совещания в Нацбанке, где начальник Милованова - премьер-министр Гончарук - говорил, что "полный профан в экономике". Самокритичная в правительстве подобралась команда.

Но вернемся к Милованову. В конце октября одной из топ-тем был пожар в доме тогдашней главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом исполнил песню Евгений Кошевой с хором Веревки в шоу "Вечерний квартал". "В песне этой мораль проста - дом сгорел от стыда", - завершил композицию юморист.

Министр Милованов прокомментировал песню. Он сказал, что такая песня вредит интересам Украины и может отпугнуть инвесторов. По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора и ч то же время она находится под давлением от Коломойского.

Игорь Коломойский, на чьем канале показали репризу, и который в тот момент судился с государством за Приватбанк, высказался о Милованове. Олигарх заявил, что столь незначительный факт, как шоу "Квартала" никак на инвестиции повлиять не может и сделал вывод, что министр - "дебил".

Однако украинцам больше заполнился ответ Милованова Коломойскому: "Я никогда не скрывал, что я дебил", - сказал министр, посмеявшись и отметив, что это шутка.

Не знал, что делать с ФОПами и хвалил Беларусь

Иногда Тимофей публиковал странные статусы в соцсетях. Например, такие: "Что делать с ФОПами?".

Пользователи предположили, что министр перепутал Facebook и Google.

Также Милованов предлагал "развенчать" трудовой договор. Оговорка получилась "по Фрейду": именно Тимофей предложил поменять трудовой кодекс так, чтобы увольнять людей было легче.

Еще Милованов предлагал убрать из КЗоТа норму, по которой работникам вредных производств полагается бесплатное молоко.

Интересно, что будучи поборником ультрарыночных реформ, тотальной приватизации и продажи земли, Милованов говорил вещи, которые этим взглядам существенно противоречили.

Так, министр заявлял, что уровня Беларуси Украина сможет достичь только через 50 лет - да и то, при условии поступления в страну ста миллиардов долларов инвестиций.

Отметим, что в Беларуси превалирует государственный сектор экономики, а цены на многие товары критической необходимости регулируются властью.

Также Милованов говорил, что Украина беднее коммунистической Кубы, которая под санкциями США и не имеет полезных ископаемых.

Милованов, коронавирус и ВВП

С наступлением пандемии коронавируса Тимофей Милованов спрогнозировал, что экономика Украины от нее не обвалится.

Это он объяснял тем, что товары нашего экспорта - агропродукция, руда, сталь - будут иметь спрос, несмотря на любой кризис.

Однако, по расчетам ЕБРР за октбярь, украинская экономика в 2020 году снизится почти на 6%. Другие эксперты называют цифру в 7%.

Отметим, что экономика начала останавливаться еще до пандемии - когда ей руководили Милованов и Гончарук. В последнем квартале 2019 года, на который пришлась основная работа нового Кабмина, рост ВВП резко замедлился с 4 до 1,5%.

Интересно, что несмотря на это, министр экономики выписал себе за декабрь 222 тысячи гривен зарплаты, из которых 71 тысяча - премия.

Весной, уже после увольнения, Милованов стал фигурантом скандала с экспортом медицинских масок из Украины в разгар пандемии. Кабмин не запретил его, хотя еще в январе этого потребовал от правительства СНБО.

Требование Совбеза премьер Гончарук направил на рассмотрение Милованова и других чиновников, но те в итоге ничего не запретили, и весь февраль маски уезжали из Украины, а когда до нас добралась "корона" - то в силу дефицита пропали из аптек.

После того, как на Гоначарука по этому поводу открыли уголовное дело, Милованов заявил, что экспорт масок, как это сделали многие страны, запрещать было нельзя.

По его мнению, нужно было вместо этого "закупать по рыночным ценам у бизнеса необходимые товары. Потому что запрет экспорта не решает проблему на практике... Те кто этого не понимают, некомпетентные люди", - объяснил Милованов.

Милованов и Ермак

Зачем со всем этим неоднозначным бэкграундом бывшего министра "забрали" работать в Офис президента?

Судя по недавним назначениям, ОП сейчас набирает спикеров, которые являются "рукопожатными" в тех или иных средах.

Так, "военного эксперта"-порохобота Алексея Арестовича наняли, чтобы транслировать позицию Банковой для "партии войны". Милованов же может стать человеком, который будет высказываться по теме экономики и МВФ, с которым у властей сейчас проблемы.

Плюс нужно заполнить вакансию Игоря Уманского, который ушел из Офиса президента со скандалом и разоблачениями о коррупции на дорожном строительстве. Видимо, от Милованова таких "подвохов" не ждут

Новый советник уже начал работать. Он заявил, что до конца года власть примет миссию МВФ и, хотя денег в этом году еще не дадут, переговоры с Фондом снизят, по мнению экс-министра, процентные ставки у других кредиторов.

Одновременно новый советник начал готовить украинцев к новому локдауну, заверяя, что экономика потеряет втрое меньше денег, чем было весной - если карантин введут на новогодние праздники.

Учитывая, что "управление полетом" по коронавирусу происходит у Зеленского, то Милованов таким образом уже начал пиарить идеи Банковой.

Еще одной целью назначения может быть реверанс тусовке "соросят" в период смены власти в США - где президентский пост себе вернули демократы (именно на них ориентируются общественные активисты из грантовой тусовки).