Повторные выборы мэра Борисполя состоятся уже в следующем, 2021-м году. Территориальная избирательная комиссия Борисполя назначила голосование на 17 января. Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Такое решение было принято ТИК с учетом выводов, изложенных ранее в постанове Центральной избирательной комиссии.

Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук в первом туре получил больше всего голосов, однако он скончался от коронавируса еще до официального оглашения результатов выборов. После этого повторные выборы были назначены на 27 декабря, теперь названа новая дата.

Ранее "Страна" писала о том, кто победил во втором туре выборов мэров и какой в городах политрасклад.

Также мы сообщали, что "Слуги народа" проиграли выборы мэров во всех областных центрах.