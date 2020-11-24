В среду, 25 ноября, над Украиной будет царствовать антициклон Валентин. Благодаря этому в большинстве областей страны осадков не ожидается. Однако в северных и восточных регионах возможны дождь и мокрый снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ветер завтра будет западным, умеренным. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4...+8 градусов, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +1...+4 градуса.

"В Киеве завтра, 25 ноября, облачно, ожидается или туман, или незначительный дождь. Ветер будет дуть с запада, по сравнению с сегодняшним днем, немного ослабнет. Температура воздуха в столице днем ​​составит +5, +6 градусов", - написала Диденко.

Напомним, Харьков 22 ноября завалило снегом: горожане публиковали снимки зимней сказки, а власти советовали быть аккуратнее.

Также мы писали о том, что первый день снега в Киеве на прошлой неделе привел к ровно сотне аварий в городе.