В Петербурге мужчина заперся в квартире с шестью детьми и угрожает их убить. Полиция ведет с ним переговоры, хотя его требования невнятны.

Об этом сообщает "Фонтанка" во вторник, 24 ноября.

Так, около 13:00 по МСК (12:00 по Киеву) в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской. По предварительным данным, 42-летний хозяин квартиры, в которой проживают шесть детей, заперся там и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и "убьет всех".

На месте работает полиция и спецназ.

По данным ТАСС, мужчина, захвативший заложников находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Телеграм-канал "Baza", в квартире заперся 38-летний Денис Бельтюков, который перед этим выгнал жену на улицу и удерживает шестерых детей в доме на ул. Пролетарской. При этом он угрожает топором.

Денис Бельтюков

Напомним, 20 ноября в центре Тбилиси вооруженные люди захватили заложников в здании микрофинансовой компании.

Также мы писали о захвате заложников в венском отеле Hilton.