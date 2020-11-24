Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает ввести в Украине двухнедельный локдаун во время новогодних праздников, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 24 ноября.

"За озвученным пока плану Министерства здравоохранения, нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике и о туризме, и о малом и средний бизнес и т.д.", - написал министр.

По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.

"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы.

А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить", - добавил Ткаченко.

Напомним, в Украине в декабре и на новогодние праздники хотят ввести полный локдаун и публиковали детальный проект.

Также сообщали, что информацию по разработке плана по введению жесткого карантина подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.