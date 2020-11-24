Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил, что с февраля одна ее доза за рубежом будет стоить меньше 10 долларов. Для россиян вакцинация будет бесплатной.

Об этом в Twitter сообщили разработчики препарата.

Так как для одного человека необходимо две дозы вакцины, то на вакцинацию потребуется 20 долларов. Первые поставки в другие страны начнутся уже в январе 2021 года.

Сейчас запущено производство сухой формы, что позволит доставлять ее в труднодоступные регионы, включая тропики.

Напомним, разработчик российской вакцины против Covid-19 Спутник V заявил, что ее эффективность превышает 95%.

Также мы писали о том, что до конца текущего года в гражданский оборот запустят вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".