В Белый дом доставили ель, которая украсит резиденцию президента США в предстоящие рождественские праздники.

По традиции дерево, высота которого достигает 5,6 м, подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками. По существующей с 1966 года традиции, первая леди США Мелания Трамп встретила повозку и осмотрела праздничное дерево, которое прибыло в Вашингтон из штата Западная Вирджиния. Во время торжественной церемонии военный оркестр Корпуса морской пехоты играл популярные рождественские произведения. В этом году дерево будет украшать Голубую комнату Белого дома.

Дерево выросло на ферме Dan and Bryan Trees. В этот раз именно оно стало победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Эксперты и покупатели ежегодно выбирают лучшего производителя, который затем отправляет главе государства это дерево.

В этом году из-за пандемии коронавируса традиция украшения Белого дома волонтерами будет меньших масштабов, чем обычно. Все участники в обязательном порядке должны будут носить маски и соблюдать дистанцию.

Ранее "Страна" писала о том, что британцам на неделю разрешат забыть о тотальном локдауне. На Рождество откроют храмы, рестораны и пабы.

Также мы сообщали, что граждан Евросоюза попросили не планировать рождественские путешествия из-за пандемии.