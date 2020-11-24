За минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 397 сотрудников Министерства внутренних дел.

Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает пресс-служба МВД.

Больше всего новых пациентов с Covid-19 23 ноября зафиксировали в Николаевской области (+19), в Днепропетровской области (+18) и в Киеве (+66).

Отмечается, что всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 20 511 сотрудников МВД, из них выздоровели - 19 539 человек, умерли - 58.

Также сообщается, что в течение прошлой недели Covid-19 заболело 2 686 сотрудников МВД.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 12 287 человек.

Также мы писали о том, что в ВСУ за сутки подтвердили 153 новых случая Covid-19.