В Украине за сутки коронавирусом заразились почти четыре сотни правоохранителей
За минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 397 сотрудников Министерства внутренних дел.
Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает пресс-служба МВД.
Больше всего новых пациентов с Covid-19 23 ноября зафиксировали в Николаевской области (+19), в Днепропетровской области (+18) и в Киеве (+66).
Отмечается, что всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 20 511 сотрудников МВД, из них выздоровели - 19 539 человек, умерли - 58.
Также сообщается, что в течение прошлой недели Covid-19 заболело 2 686 сотрудников МВД.
Напомним, по состоянию на утро 24 ноября число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 12 287 человек.
Также мы писали о том, что в ВСУ за сутки подтвердили 153 новых случая Covid-19.
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