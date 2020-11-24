В Ровно 17-летний парень трижды попался на похищении маршрутки. Вечером 21 ноября он угнал транспорт со стоянки на улице Макарова, открыв дверь и взяв ключи в бардачке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области.

Как отмечается, тогда водитель отошел от маршрутки на несколько минут. Исчезновение транспорта заметил охранник, который в полночь обходил территорию.

Позже на одной из улиц патрульные заметили похожее авто, но требование остановиться парень проигнорировал. Он даже попытался оторваться от копов, съехав на полевую дорогу и выключив фары.

Спустя некоторое время патрульные все же разыскали без механических повреждений и в исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Большой Олексин.

Первые раз юноша был задержан за угон маршрутки с пассажирами в феврале 2020 года. Копам он объяснил, что просто хотел покататься. Тест на алкоголь подтвердил, что парень был трезв.

Спустя неделю парень снова попался на похищении маршрутки. В тот рах он похитил маршрутку № 66, которая была припаркована на улице Курчатова Нарушителя обнаружили в другом конце города - на улице Золотеевской.

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хоть суд вынес ему приговор-два года испытательного срока, но он еще не вступил в законную силу.

Следователи Ровенского отдела полиции по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенное повторно начали досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Несовершеннолетний признается в содеянном и, как и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься.

Напомним, в Одессе женщина угнала такси и попала на нем в ДТП.

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