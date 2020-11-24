Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса
Во вторник, 24 ноября, от коронавирусной болезни умер генеральный директор конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев. Офис президента Украины выразил свои соболезнования.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в Telegram-канале.
"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинского - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняло для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", - говорится в сообщении.
В Офисе президента добавили, что Дегтярев являлся одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.
"Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальной работы по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды.
Наше государство обязательно восстановит все свой потенциал. Это - наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украины", - подытожили в сообщении.
Напомним, за сутки в Украине подтвердились 12 287 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших на сегодняшний день достигло отметки в 647 976 человек.
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