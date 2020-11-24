Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил о ее большей эффективности, чем считалось ранее. В ходе 3-й фазы клинических испытаний с участием добровольцев, получивших по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает 95%, а нежелательных побочных эффектов у испытуемых выявлено не было.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработчика препарата.



"Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%", - говорится в сообщении.

Ранее второй промежуточный анализ данных клинического исследования, проведенный на основе данных по 18,7 тысячам добровольцев, получившим первую и вторую инъекцию вакцины "Спутник V" или плацебо, на 28 день после первой инъекции показал эффективность в 91,4%.

Сейчас препарат проходит двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое испытание. В нем принимают участие 40 000 добровольцев. Более 22 000 добровольцев получили первую инъекцию препарата, более 19 тысяч - первую и вторую.

В то же время "Роспотребнадзор" заявил, что вакцина защищает не от заражения коронавирусом, а от тяжелого течения болезни и смерти.

Ранее "Страна" писала о том, что в Венгрии протестируют первые 10 доз российской вакцины от коронавируса.

Также мы сообщали, что в ВОЗ видят перспективу победить пандемию благодаря успехам в разработке вакцин.