Во вторник, 24 ноября, под посольством США в Украине идет митинг внешнего управления Украиной. Его проводит "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На митинг собралось несколько сотен человек.

Организаторы акции установили автомобиль с озвучкой где выступают депутаты от ОПЗЖ - в частности, Илья Кива.

Параллельно с выступлениями идет перфоманс: парень в маске американского миллиардера Джорджа Сороса водит на поводке девушку в украинской национальной одежде. Она пытается вырваться, но "Сорос" натягивает поводок и возвращает девушку на место.

"Они ведут нашу экономику к разрушению", - комментирует Кива в мегафон.

Правоохранители усилили охрану в месте проведения протеста. Нацгвардия и полиция полностью перекрытли дорогу, сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, недавно в Одессе работники рынка "7 километр" перекрыли дорогу в знак протеста против карантина выходного дня.

Также мы писали о том, что у дома Петра Порошенко в пятницу прошла акция протеста. У Зеленского заявили, что ее организовал сам Порошенко.