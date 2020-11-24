По состоянию на вторник, 24 ноября, в Вооруженных силах Украины коронавирусной инфекцией болеют 2 815 человек. За последние сутки подтвердили 153 новых случая.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 24 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью Covid-19 болеет 2 815 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 153 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19", - сообщили в Медицинских силах ВСУ.

Отмечается, что из числа новых больных в медучреждения госпитализировали 23 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 130 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса в ВСУ выздоровели 6 379 человек, летальных случаев - 26.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 26 человек.

Напомним, по информации на утро 24 ноября, в Украине уже почти 648 000 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них выздоровело людей - 299 358, летальных исходов - 11 263. Прирост за сутки - более 12 000.

Как сообщалось, Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 24 ноября.