Во вторник, 24 ноября, депутаты фракций "Европейская солидарность", "Варта" и "Свобода" провели первое заседание в сессионном зале Львовского горсовета, не смотря на заявления мэра Андрея Садового о попытке узурпации власти.

Об этом пишет "Zaxid".

Так, в заседании приняли участие минимальное для кворума количество депутатов 34 из 64. Представители "Самопомочи" и "Голоса" участия в заседании не принимали.

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

Также депутаты проголосовали за создание Счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.

После заседания Слипецкий заявил журналистам, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, и как только они будут установлены, депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового главу Львовской объединенной территориальной громады.

Между тем, данную ситуацию прокомментировал Андрей Садовой.

"Комиссия хочет утром созвать сессию, чтобы депутаты приняли присягу. Это означает, что прекращаются полномочия городского головы. А кто тогда должен управлять городом? Избирательная комиссия этого не говорит, депутаты городского совета растеряны, я бы хотел, чтобы мы вернулись к здравому смыслу", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Садовой добавил, что с точки зрения закона его полномочия прекращены. Однако он не собирается подписывать никаких документов, пока не будет решена юридическая коллизия.

Напомним по данным протоколов повторного голосования за городского голову во Львове лидирует действующий мэр Андрей Садовой.

Подробнее о ситуации во Львове после второго тура выборов можно прочитать здесь.