Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны, которые готовят новый пакет санкций, вынашивают планы по свержению существующей власти в республике и хотят привлечь к этому процессу Россию.

Об этом пишет "Белта" во вторник, 24 ноября.

По его словам, сейчас в Беларуси идет диалог о будущем республики и путях ее развития. В данную дискуссию вовлечены рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и государственных структур.

"Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания", - сказал Лукашенко.

При этом он уточнил, что в нынешней ситуации есть одно важное обстоятельство.

"В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов", - добавил Лукашенко.

Также он сказал, что президента можно отстранить от власти, однако это может сделать только белорусский народ на законных основаниях. "Это совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых", - подытожил Лукашенко.

Ранее мы писали, что палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против президента Беларуси.

Также сообщали, что ранее Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников за фальсификацию результатов выборов и применение насилия к демонстрантам.