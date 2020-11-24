Для расследования преступлений, которые пять лет назад произошли на Донбассе, Офис генпрокурора планирует создать специальные мобильные группы, в которые будут входить прокурор, следователь, а иногда и эксперты - судебно-медицинские, баллисты, экологи, представители Минобороны.

Об этом в интервью Zn.ua сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Предполагается, что они (мобильные группы - Ред.) будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территориях, освобожденных в 2014-2015 годах", - сообщил Момедов.

По его словам, несмотря на то, что прошло уже более 5 лет, на месте событий могут оставаться доказательства, важные для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий.

Поэтому сейчас и рассматривается вариант создания 6 таких мобильных групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу. Например, одна группа - Авдеевка - Красногоровка - Марьинка Донецкой области, вторая - Мариуполь и т.п.

Напомним, по данным ОБСЕ, с начала года в зоне ООС на Донбассе погибли 18 гражданских.

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