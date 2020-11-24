Утром во вторник, 24 ноября, в Киевской области, возле села Лютеж Вышгородского района, во время съемок фильма разбился Lamborghini.

Об этом сообщает УНИАН.

Авария произошла на дороге, ведущей через лес к дачному массиву. Спортивный автомобиль разогнался по скользкой дороге около 200 километров в час, при этом съемка велась изнутри машины, однако водитель не справился с управлением, его занесло и он врезался в деревья.

Сообщается, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. В результате удара сильно пострадала передняя часть авто. На месте работают сотрудники полиции, и находится автомобиль скорой помощи.

Напомним, в начале ноября в Киеве дама за рулем Skoda проехала на красный свет и разбила чужой Porsche.

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