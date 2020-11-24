В Николаеве в воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов мэра. В нем участвовали нынешний городской голова Александр Сенкевич из партии "Пропозиция" и представитель "Оппозиционной платформы-За жизнь" Владислав Чайка. По данным территориальной избирательной комиссии действующий градоначальник одержал победу во втором туре выборов.

Об этом со ссылкой на председателя Центральной районной ТИК Оксану Новикову сообщает "Громадське".

Так, среди 99 189 избирателей в Центральном районе проголосовало 26 237 человек.

За Александра Сенкевича отдали свои голоса 16 049 избирателей, за кандидата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Владислава Чайку проголосовали 9 806 избирателей.

Процент от количества бюллетеней, признанных недействительными, составляет 1,45%.

В ОПЗЖ уже заявили о том, что выборы сфальсифицированы и о необходимости пересчета голосов.

Напомним, ранее мы публиковали разные результаты экзитполов в Николаеве.

Также мы писали, что явка во втором туре выборов мэров сегодня составила почти 30%.