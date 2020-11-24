Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек определил формат работы с Новым годом 2021. Из-за пандемии поздравления малышей не будут отменяться или переводить в режим онлайн.

Об этом сообщила основатель организации Зинаида Моор изданию "Спутник".

Деды Морозы, несмотря на эпидемию коронавируса, все равно придут к детям. Такие встречи чаще всего будут проходить на улице.

Если сказочного персонажа будут приглашать в дом, то с условием, чтобы "болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза". Под этим подразумеваются тесты на коронавирус - отрицательные ПЦР или наличие антител.

В России уже набирает популярность услуга "Дед Мороз с антителами". Например, с Санкт-Петербурге 30-минутная развлекательная программа с переболевшими актерами обойдется в 4000 рублей (1500 гривен). Указывается, что они приедут на дом со своей музыкой, споют песню, поводят хороводы, подарят подарки. Однако предварительно предъявят родителям тесты с наличием антител.

Относительно ношения масок. "Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске", - сказала Зинаида Моор.

Переходить на массовые поздравления детей онлайн Деды Морозы не будут. От этого решили отказаться, поскольку важная часть мероприятия - реакция детей во время личной встречи.

Моор утверждает, что в этом году просьбы детей к Дедушке будут отличаться. Так как малыши постоянно слышат новости и разговоры про коронавирус, то чаще будут просить здоровья для своей семьи.

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