Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 24 ноября.

Так, оперативники службы установили, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и Telegram-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных.

К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГПС, ГТС и сотрудники банковского учреждения. Они наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая была защищена в соответствии с действующим законодательством.

Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение сделки фигурантами.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361-2 и 362 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ разоблачили противоправную сделку совместно с полицейскими, налоговиками, таможенниками и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Сейчас продолжаются следственные действия.

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