В Министерстве обороны РФ заявили, что рано утром во вторник, 24 ноября, американский эсминец "Джон Маккейн" в японском море нарушил границу и вошел в территориальные воды России.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщает ТАСС.

Так, утверждается, что инцидент произошел около 06:17 (05:17 по киевскому времени - Ред.): эсминец "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра.

В российском ведомстве заявили, что за американским эсминцем следил большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов". Когда границы были нарушены, он по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя. После полученного предостережения и смены курса российским судном на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.

Напомним, "Страна" писала о том, как американский эсминец Donald Cook полным ходом идет в Черное море.

Также мы писали о том, что в конце октября американский эсминец Ross вошел в Баренцево море.