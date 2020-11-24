Во вторник, 24 ноября, полицейские в Париже применили слезоточивый газ во время разгона стихийного лагеря беженцев в центре города.

Об этом сообщает France 24.

Так, в ночь на вторник правоохранители начали сносить сотни палаток, разбитых на площади Республики.

Большая часть жителей лагеря - это беженцы из Афганистана. Многие из них поселились в палаточном лагере после того, как неделей ранее их лагерь на севере французской столицы был демонтирован, а других мест их не выделили.

Между тем, глава МВД Франции Жерар Дарманен заявил, что "некоторые кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республики вызывают шок". Он заявил, что запросит у полиции доклад о ее действиях.

Ранее мы писали, что в Париже полиция водометами разгоняла протестующих против запрета журналистам снимать правоохранителей.

Также мы показывали кадры ликвидации убийцы учителя в столице Франции. На них полицейские стоят на улице с оружием неподалеку от машины с включенными проблесковыми маячками. Слышно, как они кричат преступнику, требуя от него сдаться. После этого звучат выстрелы.