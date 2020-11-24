Во Всемирной организации здравоохранения после обнародования докладов об эффективности применения новых экспериментальных вакцин увидели свет в конце туннеля в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, видео обнародовано в Twitter.

"В связи с последними позитивными данными об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины - вместе с принятыми мерами в области здравоохранения - помогут положить конец пандемии Covid-19", - сказал он.

По его мнению, богатые страны должны выделить больше денег на помощь бедным странам, поскольку это самый рациональный способ победить пандемию.

"Это не акт благотворительности. А самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии Covid-19 и стимулировать развитие мировой экономики", - сказал Гебреесус

По его словам, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 млрд долларов.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с Covid-19 будет хуже, чем за предыдущие 9 месяцев пандемии.

Также мы писали, что самая дешевая западная вакцина от Covid-19 будет стоить $3.