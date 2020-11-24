Врач Львовского областного морга Дмитрий Бондарев говорит, что легкие больного коронавирусом больше напоминают печень. Они меняются из-за Сovid-19 не только внешне, но и по внутренней структуре.

Об этом он рассказал в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

"Легочная ткань в норме должна проваливаться под пальцами, а здесь она очень плотная", - заявил патологоанатом.

Врач рассказал, что за последние полгода сделал 92 вскрытия умерших от Covid-19. По его словам, легкие изменены не только внешне, но и внутри - из-за тромбов.

Также медик рассказал, кто умирает от Сovid-19 чаще всего. "Поражает людей старше 60 лет, сложные формы наблюдаются у тех, у кого избыточный вес и сахарный диабет", - добавил он.

Ранее мы писали, что ученые допустили порчу зубов из-за коронавируса. Согласно предварительным предположениям исследователей, это может быть связано с плохим насыщением головы кровью, что является следствием проблем с сосудами.

Также мы рассказывали, что украинские медики показали, как Covid-19 шаг за шагом уничтожает легкие человека.