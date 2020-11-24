Появилось видео ликвидации пожара в пятиэтажном отеле в Глухове Сумской области, который произошел в воскресенье, 22 ноября.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области.

Пожар возник около 16:42 на крыше пятиэтажного здания отеля. На место выехали спасатели. Сотрудникам ГСЧС удалось остановить огонь в 17:06, а в 17:43 пожарные ликвидировали последний очаг возгорания.

В ходе ликвидации огня из отеля эвакуировали 26 человек. Отмечается, что погибших и пострадавших из-за пожара нет.

Напомним, на выходных в Одессе загорелось студенческое общежитие.

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