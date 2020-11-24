В соцсетях очередной скандал на тему морали и попрания патриотизма - сольный клип певицы Нади Дорофеевой на песню "Горит" за несколько дней возглавил вкладку трендов в YouTube, а песня заняла первое место в чарте Apple Music ТОП-100 Украины.

Правда, националистов взбудоражило не это. На бывшую вокалистку "Время и Стекло" набросились за место съемки - певица станцевала над бывшей улицей Институтской (ныне - Аллеей героев Небесной Сотни). При этом релиз клипа совпал с седьмой годовщиной Евромайдана.

Разбирались в подробностях скандала.

Что известно о клипе

Клип Дорофеевой "Горит" - первый в ее сольном проекте под названием Dorofeeva. В описании клипа в YouTube есть краткая рецензия на него.

"Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? а может даже дольше? а может навсегда?", - попыталась передать палитру чувств словами из песни Надя.

Часть клипа на песню "Gorit" Надежда Дорофеева выложила в своем Instagram. В нем певица танцует на пешеходном мосту на улице Институтской на фоне баннера с ее именем, где в конце 2013 года разворачивались трагические события.

Забегая вперед - после волны хейта, этот пост был удален.

В честь выхода сольного клипа она устроила вечеринку дома, куда позвала своих близких друзей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Отметим, что обычно на пешеходном мосту, задействованном в клипе, в канун годовщины 20 февраля вывешивают плакаты с именами погибших украинцев.

Этот факт не остановил фанатов музыки, которые в Apple Music просто заслушали песню Дорофеевой - она опередила известные среди молодежи "Снова я напиваюсь" Славы Марлоу и "Watafuk?!" Моргенштерна с Lil Pump.

В YouTube за 4 дня видео набрало 2,2 млн просмотров.

Режиссером клипа Дорофеевой стала одесситка Таню Муиньо, работы которой набирают десятки миллионов просмотров в YouTube в том числе благодаря современной хореографии. Команда Муиньо известна и другими откровенными клипами. В сети не один день обсуждали чересчур сексуальные позы певицы Веры Брежневой из клипа на песню "Sestra".

В 2019 году Таня стала режиссером клипа "Small talk" американской певицы Кэти Перри. Клипы Муиньо снимала также для MONATIK, LAYAH, "Время и Стекло", IOWA, Мишель Андраде, NK, Скриптонит).

Кадр из клипа Веры Брежневой "Сестра"

Муиньо - рекордсменка по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (она побеждала в 2016, 2017 и 2018 годах), стала победительницей в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).

Многие артисты поздравили Дорофееву с первой сольной песней - Оля Полякова, Джамала, Даша Астафьева, Вера Брежнева, Евгений Кот и другие.

Во время онлайн-вечеринки в честь дебютного сингла украинский артист Ваня Дорн тоже позвонил, чтобы поздравить Дорофееву:

"Я позвонил, чтобы успокоить немножко вот эту рванину. Йоу-йоу братела, привет! Надя, Надя, Надя. Как дела, в поряде? Поздравляем Надю. Ты теперь в отряде сольных артистов. Думаю, все будет чисто. Вон Дантес стоит там и привет ему машу я. Вместе с нами со всеми он тоже кайфует. Мы сегодня вместе здесь на студии сбольшуем ... после этого я выпущу трек, что у нас получится, что я напишу. У тебя сольное творчество. И я вижу. Ну, короче, я тобой дышу, я тебя люблю, я тебя храню, я чисто так читаю, я для тебя импровизирую...", - записал свой монолог в стихотворной форме Дорн.

По соседству на вечеринку к Дорофеевой заехал и Дима Монатик, который подарил ей денежное дерево и огнетушитель, чтобы она сама знала, кого тушить в этой жизни и чтобы ее супругу Владимиру было безопаснее жить с такой горячей штучкой, как Надя. "Чтобы все, что ты придумала, всегда было увенчано успехом. Иначе - не будет", - пожелал Дмитрий.

Но кроме поздравлений началась критика от "патриотической общественности".

"Паскудство и танцы на крови"

Новый стиль Дорофеевой не понравился националистам. Они припомнили, что украинская певица в начале конфликта на Донбассе выступала в России, а теперь "виляет бедрами" в священном месте.

На эту тему в своем видеоблоге уже успел высказаться радикал Сергей Стерненко (убивший в 2018 году в Одессе жителя Черноморска Ивана Кузнецова во время стычки). Он назвал работу певицы "паскудством и танцами на крови".

"В день, когда я вспоминаю про достоинство и желание жить в нормальной стране нормальных людей, которые отдали свои жизни, к сожалению, я вынужден вам и себе напоминать и про негодяев, которые есть в этой стране, которым наплевать на все...", - начал свое обсуждение клипа "Горит" Стерненко.

Он решил припомнить певице прежние заслуги: "Дорофеева, будучи участницей группы "Время и Стекло" гастролировала в России, когда у нас продолжалась война. Я вспомнил, как она отказалась сказать о том, что Россия на нас напала, из-за чего вынуждена была отменить из-за протестов свой концерт во Львове. Припоминаю, как недавно она выступала на свадьбе пасынка Медведчука, и тогда у меня все становится на свои места. Это не просто так. Не ошибка и не случайность. Дорофеева целиком осознано залезла на эту браму, чтобы снять клип... Потому что Наде просто насрать на то,что здесь убивали людей", - сказал Стерненко, пообещав оставить ссылку на Instagram певицы, чтобы "небезразличные люди" могли зайти к ней и написать все, что они думают о клипе.

Некоторые последовали совету Стерненко и выплеснули все негодование на Дорофееву, после чего певица удалила пост с фрагментом из Instagram. Но в клипе кадры, конечно, останутся.

"Думаю, Наде стоит напомнить, что мы все помним. И примитивное удаления постов - не выход", - написал потом Стерненко.

Ведущая проекта ragu.li Татьяна Микитенко упрекнула Дорофееву, назвав ее сольный клип "началом карьеры Ани Лорак". Она считает, что певица не разбирается в "украинских культурных кодах".

"Фантастически, насколько активно в нас ломятся "творить культуру" те, кто совершенно дупля не отбивает в украинских культурных кодах.

Что это? Крик отчаяния по поводу того, что ее имя не увековечено на Институтской? Бедная Надя, она, наверное, и не в курсе причин, по которым имена других там появились и продолжают появляться.

А так безусловно хорошая заявочка на начало карьеры "Ани Лорак", - написала Микитенко у себя в Facebook.

Не смогла смолчать и телеведущая Леся Вакулюк, которая написала, что завидует евреям, тому "как они умеют защищать свою память, а заодно и честь и достоинство. И мне сложно даже представить, как некая довольно популярная израильская певица, виляя бедрами и напевая о том, что "гарит ейо душа", снимает клип в Бабьем Яру. А потом евреи по всему миру увлеченно смотрят клип, заслушиваются этой песней и выводят в конце ее на первое место Эпловских чартов. Но что-то трудно такое представляется", - написала Вакулюк.

В тоже время многие выступили в защиту певицы.

Так, блогер Денис Гороховский пишет, что "не перестает удивляться способности отдельных наших сограждан находить зраду даже там, где ее нет.

Вышел у Дорофеевой новый клип. Ну вышел, кому-то понравился, кому-то нет. Казалось бы.

Но нет, нашлись оскорбленные до глубины души сограждане, которые возмущены тем, что она посмела танцевать рядом с Майданом.

Запомните: в центре Киева можно исключительно скорбить. И торговать ленточками. Других итогов "революции" у меня для вас нет", - написал Гороховский в Telegram.