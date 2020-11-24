Не так давно бывший посол Канады в Украине Роман Ващук (2014-2019) прочитал лекцию о западных реформах в Украине и допущенных иностранцами "ошибках".

Это крайне показательные откровения о том, как страны "Большой семерки" вмешивались в управление Украиной и диктовали, что нужно делать.

Причем, как признается Ващук, многие из реформ были запрещены к применению на самом Западе. А Украина использовалась в качестве подопытного кролика.

"Страна" подробно разобрала лекцию Ващука.

Как внешнее управление надоело украинцам

Откровения бывшего посла начинаются с того, что Запад не понимает Украину. Правда, дальше дипломат говорит, что ее не понимает вообще никто: ни власти, ни местные активисты.

О последних Ващук высказывает довольно интересную мысль: что Майдан 2013-2014 годов не понимал, что многие в обществе с ним не согласны.

По его словам, гражданское общество, "которое было в самой гуще Майдана, видело свою победу и решило, что эта победа касалась всех граждан со всей Украины. А оказывается, что это не так".

Достаточно крамольная с точки зрения украинской властной парадигмы мысль. Если ее продлить, то не одна лишь "агрессия России", но и гражданский раскол, запущенный Майданом, стал причиной отпадения Крыма и Донбасса.

Но не только. Ващук прямо говорит, что украинские правительства после Майдана делали то, что от них хотел Запад, а не собственное население.

"Первые правительства после Майданов в Украине до 2019 года делали непопулярные вещи среди обычных людей. Они были популярны в Вашингтоне, в министерстве финансов в Оттаве (столица Канады - Ред.), но не в Христиновке или Мелитополе. То, что оздоровило с нашей западной точки зрения украинскую экономику, часто воспринималось в Украине как одна катастрофа за другой", - заявляет экс-посол.

Правда, происходило такое вмешательство во внутренние дела Украины по просьбе самих же украинских постмайданных властей и "активистов".

"От гражданского общества и первых правительств после Майдана было приглашение: "вмешивайтесь, советуйте, оказывайте давление, чтобы мы могли сделать те реформы, которые хотим, несмотря на сопротивление наших внутренних врагов". Поэтому вопрос, как и когда переступать границу невмешательства, стал немного деликатным", - заявляет Ващук.

Отметим, что "гражданское общество" в данном случае - это финансируемые на западные гранты общественные организации. Их представители получили ряд министерских портфелей. Видимо, от этой коалиции и поступали призывы "оказывать давление". А под "врагами" подразумевалась та часть украинской элиты, которая не зависит напрямую от западных посольств.

Далее экс-посол рассказывает, что канцлер ФРГ "для урегулирования этого вопроса" решила создать группу послов стран "Большой семерки", "которые должны были координировать общение с властью Украины относительно реформ".

Этот формат "координации" сохранился до наших дней: правда, касается он не столько реформ, сколько лоббирования нужных Западу кадровых назначений. Так, недавно Владимир Зеленский пообещал послам G7 оставить в кресле директора НАБУ Артема Сытника - несмотря на то, что в Украине он официально признанный коррупционер, а недавно Конституционный суд отменил указ о его назначении.

Участником этой группы послов G7 являлся и посол Канады. Ващук вспоминает, что она имела влияние на решения украинской власти.

"Мы начали встречаться и работать как определенная международная команда, которая имела влияние на решения власти Украины в финансовом и других секторах", - говорит бывший дипломат.

Однако, как признается Ващук, вся эта активность к 2019 году начала надоедать украинскому населению.

"Как гражданские активисты, которых стали называть "соросятами", так и внешние партнеры, которых обвиняли во внешнем управлении Украиной, начали уже всем немного надоедать", - говорит экс-посол. И раскрывает десять причин, почему так произошло.

ТОП-10 ошибок Запада в Украине

1. Первой ошибкой Ващук называет "реформ-большевизм" - попытку внедрить прозападные реформы по максимуму, не удовлетворяясь результатом в 70-80%. В этом он винит "соросят", которые склочничали с властью по любому поводу и блокировали нормальную работу ведомств, которые удалось более-менее отреформировать. Например, Верховный суд.

Здесь попадается интересная деталь: Ващук вспоминает, что у него в посольстве была советница-канадка, которая "работала с судебной системой". То, что с Фемидой независимого государства "работают" иностранные посольства, это, конечно, было известно. Но здесь факт подтвердили официально.

2. Вторая, по мнению Ващука, ошибка - уравнивание войны с Россией и войны с коррупцией. Экс-посол считает, что внешний враг важнее внутреннего. То есть коррупцию можно и потерпеть, пока не удастся обезопасить Украину на внешнеполитическом театре.

"Важнейшая война для Украины - внешняя, и нельзя изнутри жечь дом и одновременно его защищать. Говоря это, я, может, становлюсь де-факто союзником каких-то не слишком прогрессивных сил, но все-таки государственность для меня в приоритете", - говорит Ващук.

Это позиция уже звучала в Украине: ее продвигал журналист Виталий Портников и ряд представителей предыдущей власти.

Впрочем, она имеет одно существенное противоречие. Россия для Украины слишком мощный противник, чтобы ее "победить". Да и сотни километров общей границы никуда не денешь.

То есть это удобное обоснование для того, чтобы десятками лет "бороться с Москвой" на экранах телевизоров, при этом ни в чем себе не отказывая в распиле бюджета. Чем и занималась власть Порошенко.

3. Третья ошибка, по мнению Ващука, вытекает из второй - зацикленность Запада на антикоррупции.

В насквозь коррумпированных обществах это может вызвать эффект отторжения. Ващук приводит пример Гватемалы, где победивший на выборах президент-комик выслал из страны западную комиссию, которая занималась борьбой с коррупцией.

"В сентябре 2019 года, после десяти лет финансирование этой комиссии не только Канадой, но и Америкой и ЕС, президент Джимми Моралес выбросил ее из Гватемалы с согласия обоих кандидатов, вышедших во второй тур на президентских выборах", - рассказывает бывший посол.

Поэтому "фронтальное наступление на всех и вся раньше или позже захлебнется, и более уравновешенный и селективный подход, наверное, был бы более успешным", - советует Роман Ващук.

Как видим по Украине, это примерно так сейчас и происходит. Конституционный суд отменил антикоррупционные законы. А еще раньше "правительство соросят" и лояльного к ним генпрокурора Рябошапку отправили в отставку. То есть дипломат рекомендует, по сути, не пережать местные элиты, что чревато бунтом.

4. Четвертая - и, пожалуй, самая важная ошибка (если это вообще можно назвать ошибкой, а не сознательной политикой) - игнорирование Западом интересов большинства украинцев.

Роман Ващук говорит, что посольства чрезмерно опекаются судьбой уязвимых групп вроде инвалидов или ЛГБТ. "Однако при этом как-то забыли о большинстве населения Украины", - говорит экс-посол.

"Жители сел, малых городов и райцентров, которые долго страдают от экономического упадка, чувствовали себя забытыми в период с 2014 до 2019 года. Они были среди тех, кто вызвался идти на войну, но они чувствовали, что Киев, а тем более заграница, о них не беспокоились".

И "пока МВФ заботился о макрофинансах, пока мы пеклись о маргинализированных группах, эти 50% или более украинцев, о которых никто не думал, как раз стали тем электоратом, что в прошлом году утер нос всем этим реформаторам и их западным партнерам".

То есть посол откровенно признается, что о пользе для большинства жителей Украины Запад и его протеже в Украине вообще не думали.

Роман Ващук называет это "ошибкой". Хотя скорее всё выглядит как целенаправленный дискурс. Поскольку речь идет о политике и власти, которая и нужна в идеале для того, чтобы обслуживать основные массы населения. И случайно "забыть" о них, занимаясь политикой, невозможно.

5. Пятая ошибка вытекает из предыдущей - реформаторы в Украине говорили языком, который не понятен большинству населения. Ващук упрекает структуры, которые разрабатывали реформы, в "засилии инфографик".

6. Очень интересна шестая ошибка - "Лавина иностранных требований и визитов" и "перегрузка подотчетностью".

Здесь Роман Ващук выступил против постоянных "набегов" иностранных делегаций в Украину. И раскрыл интересную деталь - оказывается, украинские власти писали таким делегациям целые отчеты о проделанной работе.

"Если вы половину их времени забираете на заполнение ваших отчетов и подготовку приемов ваших делегаций, то когда они должны те реформы делать?", - возмущается посол.

7. Седьмой ошибкой Ващук считает неторопливость Запада в помощи Украине. Как пример приводит просьбу к нему от замглавы администрации Порошенко Дмитрия Шимкива - ускорить доплаты украинским чиновникам по линии западных правительств.

Ващук говорит, что Канада тогда, в 2014 году, деньги дала, но остальные страны были не так расторопны. Но интересен сам факт получения украинскими властями иностранных денег.

Экс-посол вспоминает, что глава Минфина Наталья Яресько в 2014 году тоже просила доплат от международных структур. Правда те запустили программы по оплате труда отдельных функционеров министерства только через три года, сокрушается Ващук.

8. Запад экспериментировал на Украине и привозил сюда управленческие модели, которые запрещал у себя. "Страна - лабораторный кролик", - написал по этому поводу бывший посол.

Причем Ващук откровенно говорит, что многие модели в западных странах внедрять не позволили. Поэтому их авторы решили навязать свои идеи Киеву.

"Если вы специалист по государственному управлению, но в вашей стране вам не позволили чего-то сделать, вы такие: "Оу, есть же Украина, ну повезем эту сверхновую невероятную модель туда, они не могут отказаться, есть какое-то финансирование, и мы это внедрим, it's gonna be great", - передает рассуждения таких "реформаторов" бывший посол.

Он приводит пример с электронными декларациями.

"Пример: система электронных деклараций. Как-то я спросил представителей Всемирного банка за рабочим завтраком: "Как случилось, что столько людей в Украине должны их подавать? Сколько их планировалось в начале?". Они сказали: "Ну, мы думали, может 300 системно важных людей должны их заполнять". Я сказал: "Так почему мы имеем теперь 1,2 млн?" "Ну, знаете, думали, может надо немного масштабнее", - передает смысл разговора Ващук.

При этом бывший посол считает, что теперь украинские олигархи используют е-декларации, чтобы публиковать в своих СМИ компромат на политических оппонентов.

9. Экс-посол раскритиковал "соросят" за то, что они ругали Порошенко и его премьера Гройсмана за пиар на дорогах и детских садиках. На самом деле, по мнению Ващука, это строительство стало возможным благодаря децентрализации.

Тут Ващук повторяет тезисы "порохоботов" (и делает это не в первый раз: выше цитировались утверждения, что коррупцию можно потерпеть, лишь бы войну выиграть).

10. Фиксация на второстепенных деталях. Ващук считает, что МВФ поступает недальновидно, заставляя Украину повышать цены на газ для населения и не слушая возражений местных элит, что это поставит политический крест на переизбрании.

Тем самым, полагает экс-посол, будет остановлена программа реформ, которые подвязаны под средства МВФ. Однако в фонде, со слов Ващука, считают иначе. "Ну, если это правительство не может этого сделать, то придет другое и сделает то, что мы хотим", - цитирует дипломат говорившего с ним чиновника МВФ.

То есть МВФ, по сути, является политическим игроком в Украине, который, шантажируя кредитами, меняет правительства в стране на более лояльные себе.

Подвесить переговоры с Россией сказали американцы

Также в лекции есть ответы на вопросы слушателей. В них также всплывают интересные детали, которые характеризуют внешнее управление страной.

Так, отвечая на вопрос, что можно было изменить к лучшему, Ващук заметил, что Украине не надо было отдавать Великобритании часть функций украинского МИД.

"Я бы не отдавал вопрос коммуникации британским или иным западным специалистам. То есть британцы взяли это в свои руки, они давали советы по коммуникации правительству, МИД. Человек может прекрасно знать, как коммуницировать в Лондоне или в Дублине, но нужны люди, которые понимают Украину", - заявил экс-посол.

Есть интересная информация и по Донбассу. Оказывается, подвесить переговоры в Минске и ни до чего не договариваться Киеву посоветовали американцы.

"Я был на одном совещании с ключевыми американцами, среди которых были представители команды Байдена. Все эти американцы говорили украинцам: "Подождите еще несколько месяцев, не делайте никаких основополагающих уступок сейчас, потому что политическая ситуация общая глобально может измениться в вашу пользу, и тогда вы сможете уже по-новому калибровать свой подход", - передал суть беседы Ващук.

Это объясняет, почему в отношениях с Россией вскоре после его избрания президентом начался полный тупик и нет никаких существенных продвижений в вопросе мира на Донбассе.