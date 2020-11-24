Генеральный директор российской государственной корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подал иск в суд на СМИ за то, что его назвали "гробовщиком российского космоса".

Об этом пишет Telegra-канал Mash во вторник, 24 ноября.

Так, глава "Роскосмоса" намерен отсудить у изданий 300 тысяч рублей. Претензии Рогозина касаются материалов Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, основанных на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года.

Согласно иску, Рогозин намерен взыскать с них компенсацию, который он оценил в 300 000рублей - по 100 000 рублей с каждого. В случае удовлетворения требований гендиректор "Роскосмоса" обещает передать деньги одному из детских домов.

Так, Рогозин требует удалить из сети следующие фразы:

- "Дмитрий Рогозин станет гробовщиком российского космоса";

- "Под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами";

- "Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю".

Ранее мы писали, что на сайте "Роскосмос" появился раздел с песнями Дмитрия Рогозина.

Также рассказывали, что глава "Роскосмоса" объявил Венеру русской планетой, хоть там, как он сказал, и "сущий ад".