В Венгрии, которая первой в Европе получила российскую вакцину от коронавируса, уже начали тестировать образцы препарата Sputnik V.

Об этом со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто пишет "Радио Свобода".

Так, министр заявил в понедельник, 23 ноября, что 10 начальных доз российской вакцины Sputnik V протестируют в Венгрии на безопасность и эффективность.

Во время выступления в парламенте он также раскритиковал оппозицию, которая выступала против закупки российской вакцины.

"Вместо лживых политических атак левым пора было бы понять, что закупка вакцин - это не идеологический вопрос, а проблема здоровья", - сказал он.

Напомним, самая дешевая западная вакцина от Covid-19 будет стоить $3.

Также мы писали о том, что Украина получит первую партию вакцин от Covid-19 не раньше мая 2021 года.