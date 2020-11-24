В Израиле одна из крупнейших торговых сетей "Рами Леви" прекратит импортировать из Украины кока-колу в 1,5-литровых бутылках, так как она не пользуется спросом среди потребителей. Покупатели жалуются, что напиток отличается по вкусу от местного, и потому украинский язык на этикетках стал маркером его более низкого качества.

Об этом со ссылкой на Ynet пишут "Вести Израиль".

"Мы прекратим заказывать 1,5-литровые бутылки украинской кока-колы. Пока что в магазинах есть товарный запас, но в дальнейшем мы не будем заказывать этот напиток в крупной таре", - сообщает замдиректора "Рами Леви" Йоси Сабато.

При этом сеть продолжит продавать украинскую кока-колу в жестяной таре 0,33 л. Такое решение продиктовано частыми жалобами покупателей на то, что по вкусовым качествам украинский напиток уступает кока-коле израильского производства. Украинская кока-кола значительно дешевле израильской, но и это иногда является недостатком.

"Кока-колу ставят на стол, когда приходят гости и кому-то может не понравится, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле", - сказано в сообщении.

Израильская сеть начала закупать украинскую кока-колу после того, как несколько месяцев назад Главный раввинат облегчил процесс признания кошерности ряда популярных продуктов и напитков, импортируемых Израилем.

Из-за низкой цены импортного украинского напитка Coca Cola Israel начала серию промоакций, чтобы защитить свою позицию на данном сегменте рынка.

"Параллельный импорт кока-колы - явление не новое, ему уже несколько лет. Но лишь, когда мы начали продавать украинскую кока-колу, рынок по-настоящему зашевелился, местный производитель сбросил цены. В выигрыше остался покупатель. Именно за это мы и боролись", - сообщил Йоси Сабато.

Напомним, в 2018 году Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток.

Также мы писали о том, что Coca-Cola намерена выпустить напиток с марихуаной.