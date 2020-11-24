В Украине, где число зараженных коронавирусом за сутки выросло на более, чем 12 000 человек, болезнь подтвердилась у 533 детей и 570 медиков. Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Общее число случаев Covid-19 в Украине достигло 647 976. Из них 11 263 оказались летальными (+188 за сутки). Выздоровели уже 299 368 пациентов с коронавирусом (+ 8 298).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 24 ноября:

Киев - 61 640 (+1 422 сутки);

Винницкая область - 15 658 (+182);

Волынская область - 22 221 (+357);

Днепропетровская область - 30 606 (+952);

Донецкая область - 20 498 (+236);

Житомирская область - 27 157 (+191);

Закарпатская область - 21 903 (+365);

Запорожская область - 25 242 (+800);

Ивано-Франковская область - 32 826 (+530);

Киевская область - 32 301 (+1 089);

Кировоградская область - 4 455 (+97)

Луганская область - 5 719 (+40);

Львовская - 42 050 (+771);

Николаевская область - 15745 (+425);

Одесская область - 38 766 (+865);

Полтавская область - 19 143 (+586);

Ровенская область - 28 461 (+267);

Сумская область - 23 896 (+729);

Тернопольская область - 26 051 (+238);

Харьковская область - 51 992 (+355);

Херсонская область - 8 869 (+165);

Хмельницкая область - 26 624 (+194);

Черкасская область - 19 038 (+746);

Черновицкая - 31 710 (+341);

Черниговская - 15 405 (+344).

Ранее мы писали, что Кабмин хочет взять "коронавирусный" кредит у МБРР на $300 миллионов.

Также рассказывали, что Зеленский в один день с Ермаком излечился от коронавируса.