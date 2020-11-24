Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 24 ноября
В Украине, где число зараженных коронавирусом за сутки выросло на более, чем 12 000 человек, болезнь подтвердилась у 533 детей и 570 медиков. Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Общее число случаев Covid-19 в Украине достигло 647 976. Из них 11 263 оказались летальными (+188 за сутки). Выздоровели уже 299 368 пациентов с коронавирусом (+ 8 298).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 24 ноября:
Киев - 61 640 (+1 422 сутки);
Винницкая область - 15 658 (+182);
Волынская область - 22 221 (+357);
Днепропетровская область - 30 606 (+952);
Донецкая область - 20 498 (+236);
Житомирская область - 27 157 (+191);
Закарпатская область - 21 903 (+365);
Запорожская область - 25 242 (+800);
Ивано-Франковская область - 32 826 (+530);
Киевская область - 32 301 (+1 089);
Кировоградская область - 4 455 (+97)
Луганская область - 5 719 (+40);
Львовская - 42 050 (+771);
Николаевская область - 15745 (+425);
Одесская область - 38 766 (+865);
Полтавская область - 19 143 (+586);
Ровенская область - 28 461 (+267);
Сумская область - 23 896 (+729);
Тернопольская область - 26 051 (+238);
Харьковская область - 51 992 (+355);
Херсонская область - 8 869 (+165);
Хмельницкая область - 26 624 (+194);
Черкасская область - 19 038 (+746);
Черновицкая - 31 710 (+341);
Черниговская - 15 405 (+344).
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