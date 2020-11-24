Сын бывшего участника российского списка Forbes Александра Лебедева, Евгений, получил пожизненный титул пэра и место в палате лордов Великобритании. Королева Великобритании Елизавета II пожаловала ему титул барона Хэмптонского и Сибирского.

Об этом сказано в правительственном бюллетене, как передает The Gazette.

"Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты Evening Standard и Independent. Имя Лебедева значится в обнародованном списке 36 новых пожизненных пэров.

Отметим, что ранее отец Евгения Лебедева рассказывал, что британский премьер Борис Джонсон и его сын дружат около 12 лет. В 2018 году Лебедев проводил вечеринку с участием Джонсона, когда тот еще был министром иностранных дел. Также после победы на выборах глава правительства был в лондонском доме Лебедева на праздновании 60-летия отца бизнесмена - Александра Лебедева, который в прошлом служил в разведке КГБ СССР.

Напомним, биограф королевы рассказывал, что Елизавета II отречется от престола в 2021 году.

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