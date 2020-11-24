По состоянию на утро вторника 24 ноября, в Украине подтвердились 12 287 новых случаев заражения коронавирусом. Напомним, что последний антирекорд был отмечен 21 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 14 580 зараженных.

Добавим, что вчера, 23 ноября, в стране было выявлено 10 945 новых случаев заражения коронавирусом.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 647 976 человек. Выздоровели за последние 24 часа 8 298 пациентов. Умерло за сутки 188 человек. Госпитализировано 1 403 человека. Среди новых зараженных 533 ребенка и 570 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 422 человека), Запорожской области (800), Киевской области (1 089), Днепропетровской области (952) и Одесской области (865).

Напомним, что глава Меджлиса Чубаров заразился коронавирусом.

Также мы рассказывали, что Зеленский в один день с Ермаком излечился от коронавируса.