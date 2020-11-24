После того, как Эмили Мерфи, глава Администрации общих служб (GSA) США сообщила Джо Байдену о своей готовности начать процесс передачи ему высшей власти, военное ведомство так же уведомило демократа о своей поддержке.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министерство обороны получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Администрации общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. С министерством обороны связалась команда Байдена - Харрис... Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки", - говорится в официальном заявлении Пентагона.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Против летального оружия Украине и войны с РФ" выяснила кто такой Тони Блинкен, который может возглавить Госдеп США при Байдене.