Пандемия коронавируса на планете преодолела очередной знаковой рубеж. По данным университета Дж. Хопкинса на утро 24 ноября (06.45 по киевскому времени - Ред.) число зараженных составило уже 59 128 645 человек.

Число же смертельных исходов от коронавируса достигло отметки в 1 395 658 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса на планете уже составил 179,8 на один миллион населения планеты.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров Украины хочет взять "коронавирусный" кредит у МБРР на 300 миллионов долларов.

Так же мы рассказывали, что ученые-вирусологи призвали власти в числе первых вакцинировать от коронавируса заключенных в тюрьмах.

Кроме этого известно, что украинский миротворец в миссии ООН в Конго скончался от коронавируса.