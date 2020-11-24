В администрации Трампа признали победу Байдена на президентских выборах и действующий глава Белого дома дал команду Администрации общих служб США (GSA) начать процесс передачи власти кандидату от демократов.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter, правда с оговоркой, что верит в свою победу и продолжит судиться.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и насилию - и я не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA. Наше дело уверенно продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, что мы победим! Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же самое", - заявил Трамп.

В свою очередь Эмили Мерфи написала письмо Джо Байдену в котором заявила о готовности начать процесс передачи власти, как сообщает CNN.

Эмили Мерфи отметила, что Белый дом не оказывал на нее давления с целью отложить формальный переход, и она приняла решение не "из страха или фаворитизма".

"Пожалуйста, знайте, что я пришла к своему решению самостоятельно, основываясь на законе и имеющихся фактах. Я никогда не подвергалась прямому или косвенному давлению со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти - включая тех, кто работает в Белом доме или GSA - в отношении моего решения или его сроков. Я хочу быть понятой, я не получала никакого указания отложить принятие решения", - идет речь в ее письме.

Согласно американскому закону, команде Байдена нельзя было взаимодействовать со спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию до того, как глава GSA признает его избранным президентом. Теперь, по словам Мерфи, Джо Байдену предоставлен доступ к "ресурсам и услугам".

В штабе Джо Байдена решение GSA назвали подтверждением его победы в президентских выборах. Исполнительный директор штаба по передаче власти Йоханнес Абрахам сообщил, что в последующие дни члены штаба начнут встречи с федеральными чиновниками. В первую очередь они намерены обсудить пандемию и национальную безопасность.

Напомним, что Администрация общих служб США - это правительственный орган, по закону ответственный за координацию процесса передачи власти между администрациями.

Ранее "Страна" сообщала, что сенатор-республиканец от Аляски потребовала от Трампа начать передачу власти Байдену.