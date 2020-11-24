В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных областях Украины по состоянию на 24 ноября. За последние сутки заразилось еще 12 тысяч человек, излечилось 8 298 пациентов и скончалось 188.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 61 640 случаев

Винницкая область - 15 658 случаев

Волынская область - 22 221 случаев

Днепропетровская область - 30 606 случаев

Донецкая область - 20 498 случаев

Житомирская область - 27 157 случаев

Закарпатская область - 21 903 случаев

Запорожская область - 25 242 случаев

Ивано-Франковская область - 32 826 случаев

Киевская область - 32 301 случаев

Кировоградская область - 4 455 случаев

Луганская область - 5 719 случаев

Львовская область - 42 050 случаев

Николаевская область - 15 745 случаев

Одесская область - 38 766 случаев

Полтавская область - 19 143 случаев

Ровенская область - 28 461 случаев

Сумская область - 23 896 случаев

Тернопольская область - 26 051 случаев

Харьковская область - 51 992 случаев

Херсонская область - 8 869 случаев

Хмельницкая область - 26 624 случаев

Черкасская область - 19 038 случаев

Черновицкая область - 31 710 случаев

Черниговская область - 15 405 случаев

Напомним, из Фонда борьбы с коронавирусом уже использовали 41 млрд гривен, что составляет 62% выделенных средств.

Как сообщала "Страна", Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк прогнозирует полное открытие границ по всему миру только к середине 2021 года.