Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 24 ноября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных областях Украины по состоянию на 24 ноября. За последние сутки заразилось еще 12 тысяч человек, излечилось 8 298 пациентов и скончалось 188.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 61 640 случаев
- Винницкая область - 15 658 случаев
- Волынская область - 22 221 случаев
- Днепропетровская область - 30 606 случаев
- Донецкая область - 20 498 случаев
- Житомирская область - 27 157 случаев
- Закарпатская область - 21 903 случаев
- Запорожская область - 25 242 случаев
- Ивано-Франковская область - 32 826 случаев
- Киевская область - 32 301 случаев
- Кировоградская область - 4 455 случаев
- Луганская область - 5 719 случаев
- Львовская область - 42 050 случаев
- Николаевская область - 15 745 случаев
- Одесская область - 38 766 случаев
- Полтавская область - 19 143 случаев
- Ровенская область - 28 461 случаев
- Сумская область - 23 896 случаев
- Тернопольская область - 26 051 случаев
- Харьковская область - 51 992 случаев
- Херсонская область - 8 869 случаев
- Хмельницкая область - 26 624 случаев
- Черкасская область - 19 038 случаев
- Черновицкая область - 31 710 случаев
- Черниговская область - 15 405 случаев
Напомним, из Фонда борьбы с коронавирусом уже использовали 41 млрд гривен, что составляет 62% выделенных средств.
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