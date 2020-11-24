Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных областях Украины по состоянию на 24 ноября. За последние сутки заразилось еще 12 тысяч человек, излечилось 8 298 пациентов и скончалось 188.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 61 640 случаев
  • Винницкая область - 15 658 случаев
  • Волынская область - 22 221 случаев
  • Днепропетровская область - 30 606 случаев
  • Донецкая область - 20 498 случаев
  • Житомирская область - 27 157 случаев
  • Закарпатская область - 21 903 случаев
  • Запорожская область - 25 242 случаев
  • Ивано-Франковская область - 32 826 случаев
  • Киевская область - 32 301 случаев
  • Кировоградская область - 4 455 случаев
  • Луганская область - 5 719 случаев
  • Львовская область - 42 050 случаев
  • Николаевская область - 15 745 случаев
  • Одесская область - 38 766 случаев
  • Полтавская область - 19 143 случаев
  • Ровенская область - 28 461 случаев
  • Сумская область - 23 896 случаев
  • Тернопольская область - 26 051 случаев
  • Харьковская область - 51 992 случаев
  • Херсонская область - 8 869 случаев
  • Хмельницкая область - 26 624 случаев
  • Черкасская область - 19 038 случаев
  • Черновицкая область - 31 710 случаев
  • Черниговская область - 15 405 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, из Фонда борьбы с коронавирусом уже использовали 41 млрд гривен, что составляет 62% выделенных средств. 

Как сообщала "Страна", Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк прогнозирует полное открытие границ по всему миру только к середине 2021 года

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