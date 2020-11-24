Украинский врач Сергей Дубров, который накануне просил не верящих в коронавирус "умирать дома" синея", спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости в Украине. По его словам, коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины.

Об этом Дубров рассказал в видеообращении, опубликованном Telegram-канал Минздрава "Коронавирус Инфо".

"Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей", - заявил он.

По его словам что смертность от коронавируса остается низкой по сравнению с другими заболеваниями только из-за относительно низкой распространенности болезни. Если же большинство украинцев в момент станут переносчиками, смертность превысит уровень летальности многих опаснейших заболеваний.

Так, медик рассказал, что в Украине вследствие осложнения коронавируса умирает 1,9-2% пациентов. Однако уровень заразности Covid-19 приведет к смертности выше, чем у туберкулеза, так как им болеет не более 7% населения.

Напомним, врач-анестезиолог, профессор, президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров обратился к тем, кто не верит в существование коронавирусной болезни. Он попросил их умирать дома и не обращаться за медицинской помощью.

Как сообщала "Страна", заключенные являются группой "высокого риска" распространения коронавируса из-за пребывания среди других людей, нежелания раскрывать симптомы и большую распространенность сопутствующих заболеваний. Поэтому отбывающих наказание преступников необходимо вакцинировать одними из первых, когда вакцина станет доступной. К такому выводу пришли оксфордские ученые в результате исследования.