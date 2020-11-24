Детский фонд ООН ЮНИСЕФ сотрудничает с более чем 350 партнерами, включая крупные авиакомпании, судоходные компании и логистические ассоциации всего мира, чтобы доставить вакцины от COVID-19 в 92 страны. Распространять препараты начнут как только они станут доступны.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Директор отдела снабжения ЮНИСЕФ Этлева Кадилли рассказала о ходе кампании по распространению вакцин.

"По мере продолжения работы по разработке вакцин против COVID-19 ЮНИСЕФ активизирует усилия с авиакомпаниями, грузовыми операторами, судоходными линиями и другими логистическими ассоциациями для максимально быстрой и безопасной доставки жизненно важных вакцин. Это бесценное сотрудничество будет иметь большое значение для обеспечения достаточных транспортных мощностей для этой исторической и масштабной операции. Мы готовы доставить дозы вакцины, шприцы и другие средства для защиты людей по всему миру", - отметила представительница ЮНИСЕФ.

На прошлой неделе ЮНИСЕФ вместе с Панамериканской организацией здравоохранения и Международной ассоциацией воздушного транспорта проинформировали основные мировые авиакомпании об ожидаемых требованиях к пропускной способности и обсудили способы перевозки около 2 миллиардов доз вакцин в следующем году. Морским траспортом планируется перевезти 1 миллиард шприцев.

В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующего транспортного потенциала, чтобы выявить пробелы и будущие потребности.

Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 станет крупнейшей и самой быстрой из когда-либо предпринятых подобных операций.

С января ЮНИСЕФ уже поставил расходных материалов для лечения COVID-19 на сумму более 190 миллионов долларов. Среди них маски, халаты, концентраторы кислорода и диагностические наборы для тестирования.

Как сообщала "Страна", Украина получит первую партию вакцин не раньше мая 2021 года.

Между тем в столице Франции массовую вакцинацию от коронавируса начнут уже с января. Прививки сделают 30-40% жителей.