Во Франции начался суд касательно бывшего президента Франции Николя Саркози, которого подозревают в получении крупной суммы сомнительного происхождения в ходе своей предвыборной кампании.

Об этом сообщает France 24.

Так, в Париже началось заседание по делу Саркози, которого обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением, а также сознательным получением финансирования предвыборной кампании из сомнительных источников.

Примечательно, что сразу после начала суда, заседание пришлось перенести на 26 ноября по состоянию здоровья одного из ответчиков, бывшего судьи Кассационного суда Франции Гилберта Азиберта.

Суд может продлиться около трех недель, обвиняемые - Азиберт, Саркози, а также его личный адвокат Тьерри Херцог. Бывшему президенту по всем подозрениям грозит до 10 лет тюремного заключения. Если приговор введут в силу, Саркози станет первым президентом Франции, осужденным за коррупцию.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции бывший президент страны Николя Саркози предстанет пред судом по делу о коррупции и давлении на следствие.

Он стал первым экс-президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции. Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

После истечения срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы полагали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать Муаммар Каддафи. Именно таким образом следователям стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом. По версии следственных органов, экс-президент в разговоре дал понять, что готов устроить Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования.

Как сообщала "Страна", экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о фиктивном трудоустройстве. При этом три из них политику дали условно.